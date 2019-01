Leader e parlamentari elogiano l’impegno verso la sicurezza e la stabilità internazionali degli Emirati Arabi Uniti

I partecipanti al seminario “Dagli aiuti umanitari per la stabilità: Emirati Arabi Uniti e UE uniti” (From Humanitarian Aid for Stability: UAE and EU together) hanno evidenziato come gli Emirati Arabi Uniti abbiano assunto una posizione di primo piano quanto ad opere umanitarie e per lo sviluppo quale principale donatore al mondo di fondi per lo sviluppo in rapporto al PIL.

“Dagli aiuti umanitari per la stabilità: Emirati Arabi Uniti e UE uniti”

Organizzato dal Consiglio Federale Nazionale (Federal National Council, FNC) degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con il Gruppo parlamentare di amicizia Unione europea-Emirati Arabi Uniti presso il Parlamento europeo e la Mezzaluna rossa degli Emirati, l’evento ha avuto luogo presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

