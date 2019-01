Brexit: NO del Parlamento all’accordo, mercoledì voto di sfiducia

A Westminster, Londra, i deputati inglesi hanno bocciato – come in molti avevano previsto – l’accordo raggiunto tra l’esecutivo di Theresa May e l’Unione Europea nel novembre 2018. I voti contrari sono stati 432, quelli favorevoli 202: si tratta della peggiore sconfitta di un esecutivo alla House of Commons da quasi un secolo a questa parte.

. @jeremycorbyn has tabled a no confidence motion in the Government after their historic defeat on Theresa May’s deal. The Government have confirmed that this will be debated and voted upon tomorrow. pic.twitter.com/c1hdmLuKrB — Labour Whips (@labourwhips) 15 gennaio 2019

Il Primo Ministro non ha fatto accenno a dimissioni e si è detta pronta ad affrontare un, mercoledì 16 gennaio, subito presentato dai laburisti. Jeremy Corbyn l’ha definita una “catastrofica sconfitta” per l’esecutivo, la peggiore dagli anni 20 a questa parte. May ha risposto che il no all’accordo è chiaro, ma che non sono emerse chiaramente altre proposte sul tavolo. E ha insistito, in caso di fiducia, sulla volontà di andare avanti e di continuare a lavorare per attuare la Brexit.

L’Unione Europea intanto ha fatto sapere che non cambierà la sua posizione in merito alla bozza di accordo. Juncker è a Bruxelles per farsi trovare pronto in caso di riunioni d’emergenza con la controparte britannica. Si è detto preoccupato perché questo voto aumenta “il rischio di una Brexit disordinata”, spronando il Regno Unito a chiarire le proprie intenzioni il prima possibile.