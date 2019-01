Henry Schein e Vets First Choice annunciano la composizione del CdA di Covetrus

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) e Vets First Choice hanno oggi annunciato i nomi degli 11 componenti del nuovo Consiglio di amministrazione di Covetrus, la nuova società pubblica indipendente frutto del programmato spin-off di Henry Schein Animal Health e della successiva fusione con Vets First Choice, prevista intorno al 4 febbraio 2019.

Come già annunciato, il co-fondatore e presidente di Vets First Choice, David E. Shaw, assumerà la carica di presidente del CdA di Covetrus. Il signor Shaw ha contribuito alla creazione di diverse aziende scientifiche di successo, come Ikaria e IDEXX, di cui è stato presidente fondatore e CEO. Philip A. Laskawy, ex partner, presidente e Chief Executive Officer della società di revisione dei conti EY LLP, e attualmente Lead Independent Director del CdA di Henry Schein, ricoprirà la stessa carica di Lead Independent Director nel CdA di Covetrus. Si prevede la nomina nel Consiglio di amministrazione di Covetrus anche dei seguenti professionisti:

“Puntavamo a creare un CdA in grado di riflettere la natura espansiva e trasformatrice del concetto Covetrus, e riteniamo che questi candidati centrino tale obiettivo in termini di spessore professionale, diversità, indipendenza e altre qualità”, ha dichiarato David Shaw. “È un gruppo che presenta un forte mix di esperienza nel nostro ambito, di conoscenza globale del settore e di estese capacità in tutte le principali funzioni del CdA, che aiuterà Covetrus ad estendere a tutto il mondo la sua piattaforma di servizi mirati alla tecnologia e ad assolvere la missione di far progredire la medicina veterinaria”.

“Sono onorato della nomina a Lead Independent Director e di entrare a far parte di un team di professionisti d’eccellenza”, ha dichiarato Philip Laskawy. “In Covetrus puntiamo a un forte impegno verso la solida governance aziendale mentre ci concentriamo sulla creazione di un ambito per la responsabilità in grado di trainare la creazione di valore a lungo termine”.

Informazioni su Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) è una società che propone soluzioni ai professionisti del settore sanitario grazie a una rete di persone e tecnologie. Forte del team Schein, che conta oltre 22.000 e che serve più di 1 milione di clienti nel mondo, la Società è il principale fornitore a livello globale di soluzioni aziendali, cliniche, tecnologiche e della catena di fornitura mirate a migliorare l’efficienza degli studi dentistici, veterinari e medici. La Società serve anche laboratori odontotecnici, cliniche pubbliche e istituzionali e altri luoghi di cura alternativi.

Inclusa nella classifica Fortune 500® e negli indici S&P 500® e Nasdaq 100®, Henry Schein è una società con una rete di fidati consulenti che offre ai professionisti del settore sanitario le preziose soluzioni di cui hanno bisogno per migliorare il successo operativo e i risultati clinici. La Società offre prodotti esclusivi e innovativi, tra cui software di gestione delle attività, soluzioni per l’e-commerce, prodotti specialistici e chirurgici, oltre a una vasta gamma di servizi finanziari. Henry Schein opera tramite una rete di distributori centralizzata e automatizzata, con una selezione di oltre 120.000 prodotti di marca e del brand privato Henry Schein in stock, a cui si aggiungono più di 180.000 prodotti supplementari disponibili su ordinazione.

Con sede a Melville, N.Y., Henry Schein è presente con uffici o filiali in 34 paesi. Nel 2017 la Società ha registrato vendite record per 12,5 miliardi e, da quando è diventata una società quotata in borsa, nel 1995, è cresciuta a un tasso annuo composto di circa il 15%. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di Henry Schein: www.henryschein.com oppure seguire la Società su Facebook.com/HenrySchein e su Twitter: @HenrySchein.

Informazioni su Vets First Choice

Vets First Choice è un innovatore nei servizi tecnologici che fornisce ai veterinari informazioni mirate a incrementare l’impegno dei clienti e la pratica veterinaria. La piattaforma di Vets First Choice, integrata con il flusso di lavoro del software gestionale dell’attività veterinaria, si basa su informazioni e analisi, sui servizi farmaceutici e di coinvolgimento dei clienti e offre una conformità medica superiore grazie alla gestione proattiva delle prescrizioni. Vets First Choice lavora a stretto contatto con gli studi veterinari per gestire le esigenze sanitarie non soddisfatte e consentire ai professionisti del settore di generare nuove opportunità di reddito, di adattarsi all’evoluzione del comportamento di spesa dei proprietari di animali domestici e di migliorare sia le relazioni con i clienti, sia la qualità delle cure e dei risultati ottenuti. Per ulteriori informazioni visitare www.vetsfirstchoice.com.

