Loxam completa l’acquisizione di UK Platforms

Il Loxam Group (“Loxam”) annuncia che la sua azienda interamente controllata nel Regno Unito, Nationwide Platforms Limited (“Nationwide”), ha ultimato l’acquisizione di UK Platforms Limited (“UKP”) da HSS Hire Group plc (“HSS”). UKP si avvale di circa 120 dipendenti e opera una flotta di circa 3.000 unità di accesso meccanizzato.

“Sono lieto di accogliere il team dirigente e i dipendenti qualificati ed esperti di UKP nel Loxam Group” Tweet this

“Sono lieto di accogliere il team dirigente e i dipendenti qualificati ed esperti di UKP nel Loxam Group”, ha dichiarato Don Kenny, CEO della Powered Access Division di Loxam. ‘‘L’associazione di capacità di UKP e Nationwide ci consentirà di offrire soluzioni leader sul mercato del lavoro in altezza a clienti che vanno dalle più piccole PMI locali al più grande cliente a livello nazionale.’’

Gérard Déprez, Presidente di Loxam, ha affermato: “Sono lieto di annunciare il completamento di questa transazione, che consente a Loxam di rafforzare la sua posizione sul mercato dell’accesso meccanizzato nel Regno Unito. Questa acquisizione è una dimostrazione tangibile della nostra fiducia e del nostro impegno nel più grande mercato del noleggio in Europa e nelle prospettive future per il settore edilizio britannico.”

Steve Ashmore, CEO di HSS, ha aggiunto: “UK Platforms è una grande impresa, e questo cambio di guardia assicurerà che la società riceva l’esperienza e il supporto adeguati per continuare su questa traiettoria positiva di crescita. L’attività UK Platforms ha contribuito in maniera eccellente al Gruppo HSS Hire negli ultimi anni, e guardiamo con aspettativa alla continua collaborazione per fornire capacità specializzate di accesso meccanizzato ai clienti HSS. Per mio conto e a nome di HSS desidero augurare loro tutto il meglio per il futuro, e guardiamo con aspettativa alla nostra collaborazione per la crescita delle nostre rispettive aziende.”

Loxam si è avvalsa della consulenza di Allen & Overy LLP (Corporate e M&A) e di White & Case LLP (Antitrust e Competition).

Informazioni su LOXAM:

Loxam è la società leader nel noleggio di attrezzature in Europa con ricavi consolidati proforma non certificati di € 1.435 milioni nel 2017 e circa 7.900 dipendenti. La rete Loxam vanta oltre 750 filiali in 13 paesi in Europa (Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Italia) e in Medio Oriente, Marocco e Brasile.

Per maggiori informazioni visitare il sito dell’azienda: www.loxam.com

Informazioni su HSS Hire:

HSS Hire Group plc offre noleggio di strumenti, attrezzature e relativi servizi nel Regno Unito e in Irlanda attraverso una rete nazionale con oltre 250 sedi. Incentrata principalmente sui segmenti di manutenzione e operazione del mercato, l’azienda deriva oltre il 90% dei ricavi da clienti aziendali. HSS Hire è quotata sul Mercato principale della Borsa di Londra.

Per maggiori informazioni visitare il sito dell’azienda: www.hsshiregroup.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.