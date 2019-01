OpenGate Capital perfeziona la vendita di NAKAN a Westlake Chemical Corporation

Dismissione dopo quattro anni dell’investimento in un’impresa globale specializzata in soluzioni con mescole di PVC

OpenGate Capital, una società di investimento privata di portata mondiale, ha annunciato oggi il perfezionamento della vendita di NAKAN, impresa globale specializzata in soluzioni con mescole di PVC con sede centrale a Reims in Francia, a Westlake Chemical Corporation (NYSE: WLK) avvenuto in data 2 gennaio 2019.

Andrew Nikou, fondatore e amministratore delegato di OpenGate Capital si è così espresso: “La vendita di NAKAN costituisce una svolta importante per l’attività di NAKAN che, entrando a far parte della piattaforma globale di Westlake, si avvia verso una nuova fase di crescita. Questa dismissione rappresenta inoltre un’evoluzione importante per OpenGate nell’ambito del costante processo di sperimentazione della nostra strategia di investimento nei mercati di fascia medio-bassa di Nord America ed Europa. Vorrei ringraziare tutto il team di NAKAN per l’impegno profuso negli ultimi quattro anno e augurare loro tutto il successo possibile sotto la guida di Westlake”.

Sebastien Kiekert Le Moult, partner di OpenGate, ha supervisionato l’intero ciclo di vita dell’investimento in NAKAN dall’acquisizione, passando per la sua trasformazione, fino alla dismissione. Kiekert Le Moult ha così commentato: “NAKAN riflette la strategia di investimento di OpenGate nel mercato medio e siamo orgogliosi di tutti i risultati ottenuti. Dall’attuazione di uno scorporo completo all’implementazione di un piano di miglioramenti operativi diversificati, vendite e fatturato di NAKAN sono aumentati notevolmente a partire dall’acquisizione di OpenGate nel 2015. Alla luce dei risultati conseguiti finora, NAKAN si trova al punto giusto della propria evoluzione per essere acquisita da Westlake e prosperare ulteriormente sotto la nuova gestione”.

OpenGate Capital acquisì NAKAN nel 2015 nell’ambito di un’acquisizione di più grandi proporzioni, attuata nel 2014, di Kem One SAS, produttore a monte di resine PVC completamente integrato. L’acquisizione di NAKAN fu completata durante la fase di prefinanziamento di OpenGate e inclusa nel portafoglio aziendale.

NAKAN conta otto stabilimenti di produzione ubicati in Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Vietnam, oltre a un centro di ricerca d’eccellenza in Francia e a un laboratorio applicativo negli Stati Uniti. I prodotti di NAKAN sono usati in un gran numero di applicazioni da clienti dei settori automobilistico, dell’edilizia e delle costruzioni, e medico.

Informazioni su OpenGate Capital

OpenGate Capital è una società di private equity di portata globale specializzata nell’acquisizione e nella gestione di aziende per la generazione di nuovo valore attraverso miglioramenti a livello operativo, innovazione e crescita. Fondata nel 2005, OpenGate Capital, la cui sede generale è a Los Angeles, in California, ha un ufficio europeo a Parigi, Francia. I professionisti di OpenGate possiedono le competenze fondamentali necessarie per effettuare acquisizioni, gestire transizioni, amministrare, costruire e sviluppare imprese redditizie. A oggi OpenGate Capital, attraverso un patrimonio ereditato e investimenti in fondi, ha portato a termine oltre 30 acquisizioni, tra cui scorpori, rilevamenti di imprese da parte dei dirigenti, situazioni speciali e transazioni con venditori privati in tutto il Nord America e l’Europa. Per maggiori informazioni su OpenGate visitate www.opengatecapital.com.

