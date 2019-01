Orbis Technologies rileva Turn-Key Systems

Orbis Technologies, Inc. ha completato l’acquisizione di Turn-Key Systems Pty Ltd, una software house australiana con oltre 20 anni di esperienza nel settore della gestione dei contenuti e che vanta un elenco notevole di clienti – in Australia, Europa, Canada e negli Stati Uniti.

Il prodotto di punta di Turn-Key, TopLeaf, è un software DITA che soddisfa i requisiti del settore e viene utilizzato da studi legali, aziende aerospaziali e case editrici per generare le versioni finali di documenti complessi di elevata qualità e pronti per la consegna in forma cartacea ed elettronica. Con clienti in 13 Paesi e operazioni a Chennai, India, grazie all’acquisizione di Turn-Key Systems ora Orbis Technologies amplia la propria presenza globale nella regione Asia-Pacifico.

