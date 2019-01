Sabio estende la capacità di ottimizzazione della forza lavoro con l’acquisizione di Callware

Sabio Group prosegue nell'attuale piano di espansione delle soluzioni per i call centre e per l'esperienza dei clienti e amplia la propria presenza geografica

Sabio Group ha annunciato l’acquisizione di Callware, fornitore spagnolo leader nelle soluzioni WFO (Workforce Optimisation), di Comunicazione unificata (CU) e per i contact centre sul cloud, con attività in Spagna e in Messico. L’operazione rafforza le capacità nazionali di Sabio Group e lo rende il maggior specialista indipendente di contact center di tutta la Spagna.

L’arrivo di Callware conferma il ruolo di Sabio Group come fornitore leader indipendente di avanzate soluzioni di ottimizzazione della forza lavoro e della consulenza aziendale, con una particolare attenzione all’applicazione di speech analytics, gestione della forza lavoro e ottimizzazione dei processi di esperienza dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.