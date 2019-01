Terremoto sulla costa Romagnola. Magnitudo 4.6

Londra – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata a 00:03 sulla costa della Romagna, tra Ravenna e Cervia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro 11 km a est di Ravenna.

Al momento non sono hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte del Nordest.

Molte persone si sono riversate in strada in Romagna, in particolare a Ravenna, e molte chiamate sono state fatte ai Vigili del fuoco.

Una replica di magnitudo 3 è avvenuta a Cervia alle 00:29.

Il terremoto e’ stato entito anche in Trentino zona Lago di Garda Padova e Venezia.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato a:

11 Km a E di Ravenna (159116 abitanti)

27 Km a N di Cesena (96758 abitanti)

28 Km a NE di Forlì (117913 abitanti)

36 Km a E di Faenza (58541 abitanti)

40 Km a NW di Rimini (147750 abitanti)

48 Km a E di Imola (69797 abitanti)

70 Km a NW di Pesaro (94582 abitanti)

76 Km a SE di Ferrara (133155 abitanti)

79 Km a E di Bologna (386663 abitanti)

81 Km a NW di Fano (60888 abitanti)

88 Km a SE di Rovigo (51867 abitanti)