Winmore lancia un nuovo software per la gestione di proposte e gare d’appalto per il mercato globale della logistica

Winmore ha presentato oggi la propria soluzione software di punta in grado di aiutare spedizionieri e intermediari del settore in tutto il mondo a razionalizzare, accelerare e ottimizzare i processi di risposta a proposte e gare d’appalto, velocizzando l’acquisizione di clienti, incrementando i tassi di aggiudicazione e migliorando al contempo il margine lordo. La nuova soluzione mette a disposizione dei leader della distribuzione una piattaforma digitale per la gestione dei processi di qualificazione e risposta per proposte e gare d’appalto, attività fondamentale ma lunga e complessa, oggi gestita per lo più manualmente attraverso fogli di calcolo elettronici.

