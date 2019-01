Spagna: lotta contro il tempo per salvare Yulen

E’ corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen il neonato di 2 anni e mezzo caduto in un pozzo profondo 110 metri vicino Malaga in Spagna. nella giornata di martedì sono riprese le attività di soccorso per recuperare il piccolo che sono continuate fino al giorno successivo. Da ore si cerca di costruire un pozzo laterale per avere acesso a Yulen.

Lunedì mattina il team sul posto ha utilizzato una macchina speciale per estrarre il fango dal pozzo. Sono stati rinvenuti un pacchetto di caramelle e una tazza che appartenevano al bambino ma per ora nessun segno di vita.