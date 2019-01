Arrowgrass ha acconsentito a una proroga dei suoi impegni irrevocabili riguardanti le sue partecipazioni in Basware Corporation

I fondi d’investimento di Arrowgrass Capital Partners LLP (“Arrowgrass”) detengono, direttamente e indirettamente, oltre il 24% di tutte le azioni e i diritti di voto in Basware Corporation (“Basware”), un’azienda quotata alla Borsa finlandese che offre servizi di fatturazione elettronica e soluzioni source-to-pay tramite reti. Arrowgrass si riferisce agli annunci fatti da Basware il 6 novembre, il 20 novembre e il 7 dicembre 2018 riguarda a una possibile offerta pubblica di acquisto presentata da Tradeshift Holdings Inc. (“Tradeshift”) per conto di Basware.

Arrowgrass annuncia di avere concordato, sulla base di determinate condizioni, la proroga di un impegno irrevocabile preso con Tradeshift per l’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto presentata da Tradeshift per conto di Basware, nel caso Tradeshift annunci pubblicamente la propria offerta pubblica di acquisto in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti non oltre il 28 febbraio 2019.

Arrowgrass riconosce che Basware ha sottolineato nei suoi annunci che il lancio dell’offerta pubblica di acquisto rimane incerto.

Informazioni su Arrowgrass

Arrowgrass Capital Partners LLP è una società londinese di gestione di beni alternativi fondata nel mese di febbraio 2008 e che attualmente gestisce i seguenti quattro fondi: Arrowgrass Master Fund Ltd., Arrowgrass Equity Focus Fund Limited, Arrowgrass Customised Solutions I Limited e Arrowgrass Inflection Fund Limited.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.