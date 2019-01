Jam City annuncia un finanziamento strategico di 145 milioni di dollari a sostegno delle iniziative di consolidamento e crescita

Fanno parte del gruppo di banche gli intermediari principali (lead arranger) JPMorgan e Bank of America Merrill Lynch, nonché Silicon Valley Bank, SunTrust Bank e CIT Bank

Jam City, Inc., leader del settore dell’intrattenimento mobile, ha annunciato in data odierna un finanziamento strategico di 145 milioni di dollari amministrato congiuntamente da JPMorgan Chase Bank, N.A. e Bank of America Merrill Lynch, nonché da un consorzio di creditori comprendente Silicon Valley Bank, SunTrust Bank e CIT Bank, N.A. Detto finanziamento sosterrà le acquisizioni e le iniziative di crescita globali di Jam City.

