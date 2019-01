Janssen annuncia l’approvazione, da parte della Commissione europea, per ERLEADA® (apalutamide) nei pazienti con tumore prostatico non metastatico resistente alla castrazione a rischio elevato di sviluppo di metastasi

Le case farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson hanno oggi annunciato che la Commissione europea (CE) ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per ERLEADA® (apalutamide), un inibitore del recettore degli androgeni di ultima generazione, in forma orale, per il trattamento dei pazienti adulti con tumore prostatico non metastatico resistente alla castrazione (nmCRPC) a rischio elevato di sviluppo di metastasi.

