Keio Plaza Hotel ospita l’evento “Hina-matsuri” (Festival delle bambole) – 6.800 magnifici ornamenti artistici da parete e la cultura della cerimonia del tè

Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), uno degli alberghi internazionali più prestigiosi del Giappone ubicato a Shinjuku, Tokyo, terrà un evento intitolato “Hina-matsuri attraverso la cultura della cerimonia del tè e opere d’arte da parete” per offrire un’opportunità ai suoi ospiti di festeggiare l’evento culturale giapponese noto come il Festival delle bambole o “Hina-matsuri” che si svolgerà dal 1° febbraio (venerdì) al 28 marzo (giovedì) 2019 con splendidi ornamenti artistici da parete esposti nell’atrio dell’albergo e menu speciali per l’occasione serviti presso i suoi ristoranti.

