OpenGate Capital lancia la funzionalità di trasformazione digitale OGx

OpenGate Capital, società di private equity di portata globale, ha annunciato oggi il lancio di OGx, una nuova funzionalità di crescita per la trasformazione aziendale e l’innovazione digitale, ideata nel quadro dell’impegno della società a sfruttare appieno il potenziale delle imprese acquisite.

Sviluppata nel corso del 2018, OGx esprime la potenza combinata delle migliori prassi aziendali per l’eccellenza operativa con tecnologie esponenziali applicate e innovazione dei modelli di business, utilizzando XPotential™ per determinati investimenti.

Andrew Nikou, fondatore e amministratore delegato di OpenGate Capital si è così espresso: “Siamo costantemente alla ricerca di modalità innovative e differenziate per accelerare la redditività delle attività che acquisiamo. Siamo entusiasti di lanciare OGx dopo un collaudo positivo nel corso del 2018, convinti che, in un periodo come questo di continua crescita tecnologica e dissesti aziendali, una creazione scalabile e sostenibile di valore nel periodo della nostra partecipazione debba andare ben al di là dei tradizionali fattori trainanti. Riteniamo che parecchi benefici possano derivare dalla migrazione delle tradizionali attività produttive verso un percorso digitale. Crediamo fermamente che le tradizionali operazioni di private equity debbano evolversi oltre la semplice riduzione dei costi, affidando la crescita delle aziende del portafoglio a metodi nuovi e all’avanguardia”.

OGx rappresenta il partner tecnologico per determinate aziende, attuando innovazioni nei modelli di business e utilizzando risorse di trasformazione digitale unitamente a competenze specifiche a livello di stampa 3D, produzione digitale, robotica e intelligenza artificiale applicata per conseguire l’eccellenza operativa. OGx applicherà, inoltre, in modo selettivo le tecnologie blockchain e l’acquisizione di dati multisensoriali per produrre avanzate analisi predittive e prescrittive che consentano di migliorare le prestazioni operative delle aziende del portafoglio.

Nel settembre 2018, OpenGate ha individuato EverZinc come una delle società più adatte all’impiego di OGx tra le aziende di recente acquisizione. Attraverso un’analisi di EverZinc, società chimica produttrice di materiali speciali a base di zinco, sono state intraprese diverse iniziative, tra cui:

OGx rappresenta la realizzazione e l’integrazione delle più recenti tecnologie esponenziali di OpenGate con attività snelle e all’avanguardia a supporto della propria strategia di investimento e come strumento di consolidamento della redditività. Maggiori informazioni su OGx e il caso studio EverZinc sono reperibili nel sito web di OpenGate.

Informazioni su OpenGate Capital

OpenGate Capital è una società di private equity di portata globale specializzata nell’acquisizione e nella gestione di aziende per la generazione di nuovo valore attraverso miglioramenti a livello operativo, innovazione e crescita. Fondata nel 2005, OpenGate Capital, la cui sede generale è ubicata a Los Angeles, in California, possiede una sede europea a Parigi, Francia. I professionisti di OpenGate possiedono le competenze fondamentali necessarie per effettuare acquisizioni, gestire transizioni, amministrare, costruire e sviluppare imprese redditizie. A oggi OpenGate Capital, attraverso un patrimonio ereditato e investimenti in fondi, ha portato a termine oltre 30 acquisizioni, tra cui scorpori, rilevamenti di imprese da parte dei dirigenti, situazioni speciali e transazioni con venditori privati in tutto il Nord America e l’Europa. Per maggiori informazioni su OpenGate visitate www.opengatecapital.com.

