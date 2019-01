Piraeus Bank presenta i principi per attività bancarie responsabili insieme al Governatore della Banca di Grecia

I principi per attività bancarie responsabili sono stati presentati oggi per la prima volta in Grecia nel corso di un evento organizzato da Piraeus Bank al quale ha partecipato Yannis Stournaras, il Governatore della Banca di Grecia, che ha tenuto l’intervento di apertura.

L’evento è stato organizzato nel quadro dell’impegno preso da Piraeus Bank nei riguardi dell’Iniziativa finanziaria del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP FI). Piraeus è la sola banca greca membro dell’iniziativa globale, alla quale partecipano 28 banche di tutto il mondo e rappresentanti oltre 17 trilioni di dollari in capitali combinati.\

