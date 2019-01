PMC Group International annuncia l’acquisizione di una linea di prodotti Solvay, SA

PMC Ouvrie SAS, Francia, azienda controllata da PMC Group International Inc., una divisione indipendente di PMC Group Inc., ha annunciato l’acquisizione di una linea di prodotti – idrocolloidi – dalla società belga Solvay, SA, che saranno commercializzati nei settori dell’assistenza personale e delle case di riposo, dei prodotti industriali e dei rivestimenti con i nomi commerciali Rhodicare CFT, Rhodicare D, Rhodicare H, Rhodicare S, Rhodicare T, Rhodicare XC, Rhodopol 23, Rhodopol G, Rhodopol T, Rhodopol TG, Rhodopol Extra 2 e Rhodopol Extra 2 Clear.

“L’acquisizione di questi prodotti realizzati con un processo di fermentazione sottolinea il nostro crescente interesse in prodotti sviluppati tramite processi biologici e la chimica verde”, spiega il Dr. Raj Chakrabarti, Direttore di PMC Group International, che aggiunge: “La linea di idrocolloidi rilevata si integra sinergicamente nelle linee di prodotti funzionali di PMC Ouvrie, che da lungo tempo è un leader nella creazione di agenti antischiuma per tecnologie di processi biologici.”

INFORMAZIONI SU PMC

PMC Group è una multinazionale con sede centrale negli Stati Uniti, diversificata e orientata alla crescita, attiva nel settore chimico e in quello della plastica mondiale, specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per le esigenze di tutti i giorni in una vasta gamma di mercati – plastica, prodotti di largo consumo, vernici, imballaggi, cura della persona, alimentare, automotive e farmaceutico. È stata creata in base a un modello di crescita sostenibile incentrato sull’innovazione e sulla promozione del bene sociale. PMC opera da una piattaforma produttiva, di innovazione e marketing globale e gestisce strutture nel continente americano, in Europa e in Asia. Per ulteriori informazioni su PMC e sulle sue attività internazionali visitare il sito www.pmc-group.com.

