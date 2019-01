Scientist.com organizza un seminario per esplorare le strategie globali per la fornitura di servizi RWE (Real World Evidence) e HEOR (Health Economics and Outcomes Research)

Scientist.com, il principale mercato online per il subappalto di servizi di ricerca per il settore delle scienze naturali, ha annunciato oggi di avere riunito un gruppo di esperti del settore per discutere le prassi e strategie globali migliori per la fornitura di servizi RWE (Real World Evidence, evidenze dal mondo reale) e HEOR (Health Economic & Outcomes Research, ricerca in materia di economia sanitaria ed esiti). Fissato per le 12:00 (ora degli Stati Uniti orientali) del 24 gennaio 2019, il webinar tratterà il modo in cui il settore definisce al momento i servizi RWE e HEOR, le principali sfide affrontate dalle organizzazioni di ricerca e le tendenze globali emergenti riguardo alle strategie e alla normazione dei servizi RWE (tra cui HEOR, epidemiologia, accesso al mercato e altri aspetti correlati).

