Stewart Title Ltd. nomina Ferky Azib consigliera generale e segretaria aziendale

Stewart Title Ltd., sottoscrittore per le transazioni di Stewart nel Regno Unito, in Europa e in Australia, ha annunciato in data odierna la promozione di Ferky Azib a consigliere generale. Nella sua nuova posizione la Sig.ra Azib fornirà consulenza e indicazioni su tutte le questioni legali per le operazioni in espansione di Stewart Title Limited. Sarà coinvolta nello sviluppo e nell’implementazione delle politiche aziendali e sovrintenderà anche alla governance aziendale e alla conformità normativa. La Sig.ra Azib farà parte del Consiglio di Amministrazione di Stewart Title come segretaria aziendale.

