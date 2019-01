TurbineAero annincia l’acquisizione della divisione di Triumph Group specializzata nella riparazione di pezzi per unità ausiliari di potenza (auxiliary power unit, APU)

TurbineAero, un’impresa d’investimento di The Gores Group, ha annunciato in data odierna l’acquisizione della linea di prodotti per riparazioni (repair product line, RPL) per APU di Triumph Aviation Services Asia, Ltd.

L’acquisizione di questo segmento di attività integrerà la riparazione di pezzi per APU nelle operazioni di manutenzione, riparazione e revisione (maintenance, repair, and overhaul, MRO) di sistemi APU presso lo stabilimento di TurbineAero in Asia, con conseguente ampliamento delle capacità interne, miglioramento dei tempi di completamento e riduzione delle spese supplementari.

L’integrazione avverrà, con decorrenza immediata, presso la nuova sede di TurbineAero Asia in Tailandia con una superficie di 7.430 metri quadrati (80.000 piedi quadrati) che ospiterà fino a 250 dipendenti e gestirà le attività high-tech di collaudo, manutenzione, riparazione e revisione per componenti e sistemi di velivoli per conto della sua clientela mondiale, compresi interventi MRO per APU, unità intercambiabili in linea (line replaceable unit, LRU) e riparazione di pezzi per APU.

“Siamo molto lieti di aggiungere la tecnologia per la riparazione di pezzi per APU alle nostre attuali capacità MRO per sistemi APU. Questa acquisizione sottolinea la nostra specializzazione in interventi MRO per APU e ci permette di fornire servizi con un valore aggiunto superiore alla nostra clientela mondiale” ha affermato Peter Gille, Vicepresidente e Direttore generale di TurbineAero Repair-Asia. “L’acquisizione rispecchia la crescita che TurbineAero ha registrato negli ultimi due anni e conferma lo sviluppo del settore aerospaziale in Tailandia, di cui siamo onorati di far parte.”

“È con vivo entusiasmo che perfezioniamo l’acquisizione della linea di prodotti per riparazioni per APU del Triumph Group. Questa acquisizione accrescerà ulteriormente il nostro vantaggio concorrenziale e permetterà al team in continua crescita di TurbineAero in Tailandia di fornire servizi MRO di prim’ordine alla flotta aerea crescente nella regione” ha dichiarato Robert Wilson, Amministratore delegato presso TurbineAero Inc.

Informazioni su TurbineAero, Inc.

TurbineAero, la cui sede generale è ubicata a Chandler in Arizona, è il fornitore leader di servizi MRO per APU che offre soluzioni complete, flessibili e affidabili per il settore aerospaziale globale. Quale il maggior fornitore di servizi MRO per APU al mondo, TurbineAero ripara, vende, noleggia, collauda e certifica APU e relativi accessori. TurbineAero possiede attualmente quattro sedi; tre unità aziendali sono situate nei pressi di Phoenix in Arizona, mentre la quarta si trova nella periferia di Bangkok in Tailandia. Per ulteriori informazioni, visitare www.turbineaero.com.

Informazioni su The Gores Group

The Gores Group, fondato nel 1987 da Alec Gores, è un’impresa di investimento di portata globale che instaura collaborazioni con imprese differenziate che possono trarre vantaggio dalle sue vaste competenze settoriali, dalla sua esperienza pluridecennale e dalla flessibilità dei suoi fondi propri. Nel corso dei suoi 30 anni di attività l’azienda ha acquisito una comprensione e una capacità valutativa approfondite per quanto concerne lo sviluppo di imprese e la creazione di valore insieme ai vertici aziendali. Con sede generale a Los Angeles, The Gores Group possiede uffici a Greenwich, Connecticut, e a Boulder, Colorado. Per maggiori informazioni si prega di visitare www.gores.com.

