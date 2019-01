Urban Airship acquisisce Accengage, consolidando la propria leadership a livello globale grazie ad una presenza sempre più consistente in Europa

L’azienda impegnata nel customer engagement digitale mette insieme le sue soluzioni leader di mercato e la sua base utenti alla più vasta piattaforma di mobile engagement in Europa per dominare il segmento enterprise su scala mondiale.

La società di customer engagement Urban Airship ha annunciato oggi l’acquisizione di Accengage, il più importante provider in campo CRM e notifiche push in Europa continentale. Da questa fusione, nasce oggi la più grande azienda al mondo di customer engagement, con soluzioni facilmente scalabili su app, web, SMS, email, mobile wallet e molti altri canali. I clienti di ciascuna azienda trarranno immediato beneficio dall’accesso a nuove tecnologie e a più vaste risorse ingegneristiche, così come dal supporto del più grande team di esperti in customer engagement digitale in Europa.

“La dimensione e la leadership globale di Urban Airship, assieme alla forza dei nostri casi di successo locali e i team tecnici, ci permetteranno di distinguerci maggiormente dalla competition in quanto siamo ora in grado di assicurare più valore a un numero sempre maggiore di business in tutto il mondo” Tweet this

Tra i clienti di Urban Airship figurano il 25% delle aziende dell’indice Fortune 100 come Adidas, ASOS, BBC, Caesars Entertainment, Jet Airways, Shop Direct, Vodafone e Zeit Online. A questi Accengage aggiungerà altre centinaia di importanti brand globali tra cui Air France-KLM, Lidl, Mediaset España, OUI.sncf, Orange, Sephora Europe, vente-privee.com e Zalando. Urban Airship conta già una distribuzione che supera i 2,4 trilioni di messaggi e d’ora in avanti le due società congiunte gestiranno una capacità di invio di oltre 90 miliardi di messaggi al mese su scala globale.

L’esperienza maturata da entrambe le aziende su molti settori ad alto potenziale di crescita – retail, finanza, media e travel – e l’utilizzo delle stesse tecnologie di back-end e linguaggi di programmazione consentirà ai team di condividere e consolidare velocemente esperienze e tecnologia da una piattaforma all’altra. La fusione, inoltre, consentirà una perfetta copertura dei mercati globali, data la presenza dominante di Urban Airship nell’intero territorio americano, Paesi Nordici e Regno Unito e di Accengage in Francia, Germania, Spagna e Italia.

A livello globale, gli utenti beneficeranno della combinazione tecnologica e dell’esperienza gestionale per accelerare l’innovazione. La piattaforma di Urban Airship fornisce avanzate capacità di analytics, machine learning predittivo, automazione in-app, SMS, mobile wallet, email e orchestrazione intelligente di messaggi su tutti i canali. Accengage, dal canto suo, apporterà tutta la sua conoscenza su Facebook Messenger, avanzate capacità di segmentazione, ulteriori integrazioni di marketing cloud e supporto clienti in cinque lingue.

Tutti i dipendenti di Accengage entreranno a far parte dell’organico di Urban Airship, a partire dal CEO e co-founder Patrick Mareuil, che si occuperà di gestire le attività in Europa con il ruolo di managing director EMEA. Mareuil opererà direttamente dal nuovo ufficio di Urban Airship di Parigi. In luce di questa operazione, Urban Airship continuerà a promuovere e supportare la piattaforma Accengage che, in tempi rapidi, sarà in grado di offrire il meglio delle due aziende.

“Più che mai, la crescita di un brand è strettamente correlata alla user experience e non ci sono aziende come Urban Airship, in grado di creare esperienze uniche per molteplici brand,” afferma Brett Caine, CEO e presidente di Urban Airship. “Grazie alla fusione con Accengage, siamo ora in grado di incrementare il valore clienti per un numero maggiore di business su più mercati nel mondo e imporre nuovi standard in termini di innovazione e supporto locale. Utilizzeremo la nostra expertise comune e la tecnologia che condividiamo per far sì che i nostri clienti possano portare il customer engagement digitale a livelli mai visti prima”.

“Accengage e Urban Airship hanno un simile background, entrambe si occupano di offrire servizi a professionisti di marketing enterprise che vogliono connettere i propri utenti in maniera innovativa” dichiara Patrick Mareuil, CEO and co-founder di Accengage. “La dimensione e la leadership globale di Urban Airship, assieme alla forza dei nostri casi di successo locali e i team tecnici, ci permetteranno di distinguerci maggiormente dalla competition in quanto siamo ora in grado di assicurare più valore a un numero sempre maggiore di business in tutto il mondo”.

“Forrester crede fortemente che le notifiche giochino un ruolo essenziale e di guida per l’evoluzione delle esperienze digitali. … In tutti i mercati i professionisti digitali sono alla ricerca di una migliore customer experience (CX) in modo da aumentare il livello di coinvolgimento e conseguentemente i ricavi correlati. Notifiche di successo portano benefici sotto ogni aspetto” (Forrester Research, Inc., Notifications: Build Your Best Practices, September 28, 2018).

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di Urban Airship è possibile scaricare i seguenti documenti:

Accengage

Fondata nel 2010, Accengage è l’azienda leader in Europa per la tecnologia di notifiche push per app mobile, siti web e Facebook Messenger.

Accengage collabora con centinaia di clienti internazionali in oltre 70 Paesi, fornendo ai professionisti di marketing le più avanzate soluzioni per incrementare il customer engagement, la conversione e la retention. L’azienda invia più di 10 miliardi di notifiche push ogni mese a oltre 900 milioni di clienti globali per centinaia di brand. Per ulteriori informazioni su Accengage: www.accengage.it

Urban Airship

Urban Airship® è la risposta a migliaia di aziende che intendono accrescere il business attraverso il coinvolgimento digitale dell’utente. Ogni giorno i professionisti di marketing e gli sviluppatori si affidano a Urban Airship per consegnare miliardi di notifiche, interattive e personalizzate, che possano ispirare l’utente e portarlo all’azione sui vari canali digitali. Le soluzioni Urban Airship sono utilizzate da alcuni dei più importanti brand globali come Adidas, Alaska Airlines, The Home Depot, NBCUniversal, Sky Plc e Zillow. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito www.urbanairship.com, consultare il nostro blog, o seguire la nostra pagina Twitter e LinkedIn.