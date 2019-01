Virgin Voyages chiama tutte le RockStar in mare

Virgin Voyages, il nuovo marchio ufficiale stabilito per rivoluzionare il settore dei viaggi, ha lanciato oggi numerosi design e immagini delle sue suite RockStar. La nuova società si sta sbarazzando dei cliché tradizionali su lusso e formalità e sta invece dando vita in mare a Rebellious Luxe con le sue suite RockStar progettate dal Design Research Studio di Tom Dixon come il culmine di quell’esperienza.

