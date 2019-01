VITEC espone flussi di lavoro più snelli per IPTV, segnaletica digitale e video wall alla fiera ISE 2019

VITEC, leader mondiale quanto a soluzioni avanzate per la codifica e lo streaming di video, ha annunciato oggi che esporrà le ultimissime capacità per la sua premiata piattaforma di IPTV e segnaletica digitale EZ TV alla fiera ISE 2019 presso lo stand 14-M200. La soluzione preferenziale per strutture sportive e d’intrattenimento, aziende, enti governativi e militari in Europa e negli Stati Uniti, EZ TV offre un set di funzionalità completo che permette a qualsiasi organizzazione di centralizzare la gestione e lo streaming di feed autopromozionali e canali TV HD a latenza ridotta, nonché creare video wall e segnaletica digitale appariscente per la distribuzione su un qualsiasi schermo all’interno di una struttura.

