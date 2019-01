AGCO focalizza l’attenzione sul benessere degli animali

Dibattiti in corso sulle sfide riguardanti la produzione di proteine in agricoltura e le soluzioni per un trattamento più etico degli animali

AGCO (NYSE:AGCO), una società di portata globale leader nella produzione e distribuzione di soluzioni e attrezzature agricole, ha tenuto oggi l’annuale Vertice AGCO di Berlino. L’internazionale evento di settore mira a riunire figure decisionali a livello politico, economico e sociale per una condivisione delle proprie esperienze e un’analisi del futuro del settore agricolo. Il vertice odierno, intitolato ‘Feeding the World – The Future for Protein’ (Nutrire il mondo – Il futuro delle proteine) ha focalizzato l’attenzione su vari aspetti del benessere animale nel contesto dell’agricoltura moderna, considerando anche la necessità di una produzione sostenibile delle proteine a fronte di una crescente domanda di cibi