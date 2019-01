ERRATA CORRIGE: FedEx Trade Networks cambia la propria denominazione sociale in FedEx Logistics

FedEx Corp. (NYSE:FDX) ha annunciato quest’oggi che FedEx Trade Networks, Inc. ha cambiato la propria denominazione sociale in FedEx Logistics. La nuova denominazione descrive la capacità dell’azienda di soddisfare le esigenze settoriali specifiche sempre più complesse della sua clientela nelle aree: catena di approvvigionamento, trasporti, servizi a valore aggiunto e intermediazione. FedEx Logistics fornisce soluzioni specialistiche che garantiscono ai clienti di FedEx in tutto il mondo un’esperienza di commercio globale semplice, efficace e senza intoppi.

“Il raggruppamento di tutti i servizi specialistici sotto il nome FedEx Logistics genererà un valore aggiunto considerevole”, ha dichiarato Richard W. Smith, presidente e amministratore delegato di FedEx Logistics.

