Formetrix nomina il nuovo CEO e punta a una nuova sede nella Grande Boston

Formetrix, Inc., società che crea e produce leghe proprietarie in alluminio a performance elevate destinate alla produzione additiva, ha scelto Scott Pearson come nuovo Chief Executive Officer. Formetrix ha inoltre annunciato di essere impegnata nella ricerca di una nuova sede nell’area della Grande Boston; il trasferimento è previsto per marzo.

“Siamo entusiasti di attirare un professionista del calibro e dell’esperienza di Scott per dirigere Formetrix in un momento in cui diamo il via alla nostra prossima fase di crescita”, ha dichiarato K. Leonard Judson, uno dei direttori di Formetrix nonché presidente e direttore generale di Cycad Group, che ha poi proseguito: “Scott è la persona ideale per guidare la crescita e le strategie operative della nostra società, per stringere collaborazioni reciprocamente vantaggiose con l’industria e con i clienti e, infine, per consentire a Formetrix di affermarsi come leader nell’ambito dei materiali per la produzione additiva, un segmento in rapida crescita”.

