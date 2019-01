Lingerie Rocks, lo show mondiale della lingerie francese!

Dopo il successo dello show “Lingerie, Mon Amour” nel mese di gennaio 2017, Promincor – Lingerie Française (Associazione per la promozione delle industrie della corsetteria) e DEFI (Comitato di promozione e sviluppo dell’abbigliamento) ancora una volta riuniscono i marchi più prestigiosi di French Lingerie per uno spettacolo d’eccezione a Parigi, il 20 gennaio 2019 alle 20:45 (ora locale), che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.lingeriefrancaise.com.

Un vero musical

Quattordici prestigiosi brand associati a French Lingerie (Antigel, Antinéa, Aubade, Chantelle, Empreinte, Eprise, Epure, Implicite, Passionata, Lise Charmel, Lou, Louisa Bracq, Maison Lejaby e Simone Pérèle) e 3 stilisti francesi in qualità di ospiti (Badines Lingerie, Jolies Mômes ed Henriette H) presenteranno le loro ultime collezioni a un pubblico di 600 persone, tra cui rappresentanti dei media, influencer e buyer internazionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.