Pioggia di finanziamenti europei per le aziende agricole moldave

Ottenere finanziamenti per avviare o sviluppare una pmi può essere difficile nel migliore dei casi. In Moldavia l’impresa può essere particolarmente ardua. Ma le cose stanno cambiando? Siamo andati a Soroca, nel nord del paese, per vedere in che modo le aziende agricole stiano approfittando di una speciale iniziativa europea.

​​Amg Kernel è l’azienda produttrice di noci più grande non solo di tutta la Moldavia, ma di tutta Europa. Quasi l’80 per cento del raccolto viene esportato, per la maggior parte in paesi europei.

Per un’impresa di queste dimensioni è importante modernizzarsi. Per farlo, il progetto europeo “Fruit Garden of Moldova” le ha permesso di ottenere un prestito di 2,5 milioni di euro.

Il direttore di Amg Kernel, Victor Gutu, svela in che modo ha usato questo denaro: “Questo progetto finanziato dall’Unione europea ci ha dato la possibilità di cominciare a costruire un impianto di lavorazione delle noci. Siamo così diventati più competitivi sui mercati europei”.