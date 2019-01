Servier e Taiho Oncology presentano dati recenti su LONSURF® (trifluridina/tipiracil) all’ASCO 2019 Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO GI)

Servier e Taiho Oncology, Inc. (U.S.), una controllata di Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japan), in data odierna hanno annunciato congiuntamente che i dati sulla sicurezza e l’efficacia nel sottogruppo dei pazienti gastrectomizzati dello studio globale di fase III TAGS per la valutazione di LONSURF® (trifluridina/tipiracil, TAS-102) nei pazienti con tumore gastrico metastatico (mGC) sono coerenti con i risultati globali dello studio pubblicati su The Lancet Oncology. Questi dati sono stati illustrati nel corso di una presentazione orale all’ASCO 2019 Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO-GI) giovedì 17 gennaio.

Nello studio TAGS, 221 (44%) dei 507 pazienti mGC randomizzati erano stati precedentemente sottoposti a gastrectomia (147 LONSURF, 74 placebo), valori che rispecchiano quelli relativi alla popolazione di pazienti con diagnosi di mGC del mondo reale.

