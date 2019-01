Courchevel: incendio in resort due vittime

Ancora mistero sulle cause di un incendio scoppiato all’alba di domenica in un resort di montagna a Courchevel, nel dipartimento francese della Savoia che ha causato la morte di due persone. Il bilancio è di 22 feriti di cui quattro in gravi condizioni. 3 di questi sono stati trasportai d’urgenza all’ospedale in elicottero.

Le fiamme hanno sono divampate all’alba di domenica nell’edificio di tre piani all’interno del quale si trovavano circa 60 lavoratori stagionali impiegati nella struttura. Molti video che sono stati pubblicato sui social media mostrano gli ospiti all’interno del resort nel momento in cui vengono fatte evacuare. In totale si tratterebbe di 70 persone. Alcune di loro sono stati colte nel momento in cui cercavano di fuggire dalla finestre.

Il ministro dell’interno francese Castaner ha inviato via twitter le sue condoglianze ai parenti delle vittime, ringraziando i pompieri per il lavoro svolto. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Le squadre di soccorso hanno impiegato scale esterne per entrare nell’edificio.