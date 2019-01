Esplosione all’oledotto in Messico: si aggrava il bilancio

Sono almeno 85 le vittime della tragica esplosione di venerdì a Tlahuelilpan, nello stato messicano di Hidalgo, dove un oleodotto è saltato in aria, a causa di perforazioni illegali della condotta. I funerali delle persone identificate si sono già tenuti, tra lacrime, rabbia e sconforto.

L’angoscia sta consumando invece coloro che sono ancora alla ricerca dei loro cari, negli ospedali e negli obitori. Il processo di identificazione dei corpi recuperati potrebbe durare settimane, se non mesi. Ema non trova più il suo cuginetto di 13 anni.

“Mio cugino potrebbe essere in ospedale“, spiega la giovane. “Vorrei che mi dicesse se è riuscito a scappare o che altro. Io non perdo la speranza. Mi è sembrato di riconoscerlo in un video che ho visto, ma non ne sono certa e non so dove sia ora“.