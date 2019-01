More4Apps andrà sul cloud

More4Apps, un’azienda neozelandese specializzata nell’integrazione di software nota per i suoi strumenti d’integrazione basati su Excel per Oracle EBS, ha confermato che intende sviluppare dei prodotti per Cloud ERP. “Un numero foltissimo di clienti ci sta chiedendo di migrare le nostre soluzioni al nuovo sistema ERP e abbiamo pertanto assunto la decisione strategica di sviluppare degli strumenti di inserimento di dati basati sul cloud” ha spiegato Bruce Doig, cofondatore e Responsabile della divisione Innovazione presso More4Apps. “Disponiamo già di un solido team che sta collaborando da vicino con una rinomata catena di fast food statunitense per la fornitura di diversi caricatori integrati con Oracle ERP Cloud.”

Quale Partner Oro (Gold Partner) di Oracle, More4Apps svilupperà una serie di strumenti d’integrazione per la nuova piattaforma, attingendo alla sua profonda conoscenza del sistema EBS preesistente e allo stretto rapporto di lavoro intrattenuto con un cliente con cui sta collaborando per lo sviluppo di caricatori di dati per la nuova piattaforma SaaS.

