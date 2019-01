AirFit N30i, la prima maschera per ventilazione meccanica a pressione positiva continua con copricapo di ResMed, è ora disponibile negli Stati Uniti

Il portafoglio in costante espansione di maschere per CPAP di ResMed include ora l’AirFit N30i, una maschera dotata di un copricapo con connessione da maschera a tubo che permette a quanti la indossano di muoversi e dormire in qualsiasi posizione Il nuovo cuscinetto “di supporto” che poggia appena al di sotto del naso del portatore è inteso a ridurre segni e irritazione