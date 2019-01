Alnylam Pharmaceuticals e Medison Pharma collaborano per la commercializzazione dei prodotti terapeutici RNAi in Israele

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), leader nei prodotti terapeutici RNAi, e Medison Pharma, importante partner commerciale israeliano per la farmaceutica innovativa, hanno annunciato oggi un accordo esclusivo per la commercializzazione di ONPATTRO®, in assoluto il primo prodotto terapeutico RNAi commercializzato, e di altri farmaci terapeutici sperimentali in via di sviluppo inclusi nel portafoglio RNAi di Alnylam.

“La collaborazione con Medison segna una fase importante nella nostra espansione commerciale nel mondo ed evidenzia la volontà di garantire l’accesso ai farmaci di Alnylam per i pazienti affetti da malattie rare, ovunque si trovino” Tweet this

“La collaborazione con Medison segna una fase importante nella nostra espansione commerciale nel mondo ed evidenzia la volontà di garantire l’accesso ai farmaci di Alnylam per i pazienti affetti da malattie rare, ovunque si trovino”, ha spiegato Theresa Heggie, vicepresidente senior e responsabile di Alnylam Pharmaceuticals per il Canada e per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.