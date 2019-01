B2C2 lancia il pricing OTC in streaming con esecuzione point-and-click

B2C2, uno dei maggiori fornitori di liquidità di criptovalute e leader nel trading elettronico OTC, ha annunciato oggi il lancio dello streaming di prezzi con esecuzione point-and-click sulla sua piattaforma OTC.

Per la prima volta, i clienti di B2C2 potranno utilizzare l’interfaccia web sicura dell’azienda per visualizzare i prezzi delle criptovalute ed eseguire trades in tempo reale su un mercato liquido tanto sul lato dell’offerta quanto su quello della domanda.

Questa nuova funzionalità consente a coloro che partecipano al mercato di scegliere le quantità da monitorare ed eseguire transazioni con un semplice click, così come avviene nelle principali piattaforme di FX trading.

Il lancio va ad integrare le diverse pietre miliari raggiunte da B2C2 nel 2018, tra cui si annoverano il superamento dei volumi massimi raggiunti nel 2017, l’introduzione di un front-end completamente rinnovato, la formazione di nuove collaborazioni e l’integrazione dei maggiori centri di liquidità ed il lancio di una nuova rassegna settimanale.

