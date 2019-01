Cresce l’attesa per MWC19 Barcelona con l’avvicinarsi dell’inizio della manifestazione

La GSMA ha oggi annunciato gli ultimi ritocchi a MWC19 Barcelona (l’ex Mobile World Congress), tra cui i nomi di nuovi oratori di primo piano, aziende partecipanti, programmi ed eventi. Secondo le previsioni MWC19 Barcelona, che si svolgerà il 25-28 febbraio 2019 e sarà dislocata tra la Fira Gran Via, la Fira Montjuïc e La Farga L’Hospitalet, richiamerà oltre 107.000 professionisti di più di 200 paesi e territori.

“L’evento di quest’anno sarà uno dei più entusiasmanti, con l’arrivo previsto del 5G, mentre il settore si riunisce per la presentazione della Connettività intelligente in tutte le nuove tecnologie che stanno per raggiungere milioni di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato John Hoffman, CEO di GSMA Ltd. “Nel corso di quattro giorni, il pubblico di MWC19 potrà ascoltare gli interventi dei leader che stanno guidando l’innovazione. Siamo entusiasti di accogliere nuovamente a Barcellona il mondo delle tecnologie mobili”.

