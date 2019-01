Gore lancia in Europa lo stent graft toracico conformabile GORE® TAG® con profili ridotti

I profili ridotti per le dimensioni più comunemente utilizzate consentono l'introduzione dei dispositivi tramite una guaina più piccola, ma senza compromessi in termini di conformabilità del design

-W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) ha oggi lanciato profili ridotti per i diametri più comunemente utilizzati dello stent graft toracico conformabile GORE® TAG® con sistema ACTIVE CONTROL. Il profilo ridotto consente al personale medico di eseguire trattamenti endovascolari dell’aorta toracica (TEVAR) nei pazienti con vasi sanguigni più piccoli, di difficile accesso e con anatomia aortica tortuosa, ampliando la disponibilità dello stent graft toracico di Gore per una maggior popolazione di pazienti.

