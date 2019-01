MagicStay lancia un nuovo programma fedeltà

MagicStay, il primo sito di prenotazioni di appartamenti dedicato alla mobilità e ai viaggi aziendali, lancia il nuovo programma Magic Loyalty Card per premiare la fedeltà dei propri ospiti. MagicStay è il primo sito francese dedicato alle prenotazioni di alloggi alternativi, creato per soddisfare le esigenze di chi viaggia per affari (obbligo di diligenza, protezione dati, politica di viaggi…) e disponibile per tutti quanti desiderino viaggiare con tranquillità. La piattaforma offre oltre 200.000 studi, appartamenti e case in più di 90 paesi.

Raccolta punti per ogni euro speso:

Quando si effettua una prenotazione su MagicStay, per ogni euro speso, i clienti riceveranno un punto fedeltà. Realizzato per semplificare e personalizzare l’esperienza clienti, il programma consente ai viaggiatori di spendere i punti raccolti come desiderano: sconti su future prenotazioni, regali o donazioni a enti di beneficenza. Ogni cliente sarà in grado di visualizzare i punti fedeltà nel proprio spazio personale su www.magicstay.com e trasformarli in qualsiasi momento. Questo programma fedeltà è ideato per viaggiatori, assistenti e agenzie di viaggio. Per ogni prenotazione, il cliente sarà in grado di utilizzare i propri punti fedeltà o donarli alla carta fedeltà di colleghi o familiari.

