Metabolon nomina Michael Rasche presidente delle Operazioni internazionali

Metabolon, leader mondiale del settore della metabolomica, ha annunciato oggi che Michael Rasche è entrato a far parte della società con la qualifica di presidente delle Operazioni internazionali. Michael lavorerà alle dirette dipendenze di Rohan Hastie, presidente e amministratore delegato di Metabolon, ed entrerà a far parte dei vertici esecutivi della società. Nell’ambito del suo mandato sovrintenderà a tutte le attività commerciali internazionali di Metabolon, ponendo particolare enfasi all’espansione della clientela e del personale.

“Siamo molto lieti che Michael entri a far parte del team di Metabolon” ha dichiarato Hastie. “Michael vanta un ricco bagaglio di esperienze in ambito commerciale e nella conduzione di affari in diverse aree delle scienze naturali, dal segmento farmaceutico ai rami della diagnostica e delle biotecnologie.”

