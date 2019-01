Sparisce in volo l’aereo con a bordo il calciatore Emiliano Sala

Sono ore d’angoscia per la sorte di Emiliano Sala, calciatore argentino di origini italiane, scomparso con il suo aereo privato ieri sera. L’attaccante – che pochi giorni fa aveva firmato con il Cardiff City – stava tornando da Nantes, in Francia, dove si era recato per salutare i compagni della sua ormai ex squadra, alla volta del Galles.

I contatti con il velivolo – un PA 46 Malibu, a bordo del quale erano in tre – si sono persi nei pressi di Alderney, una delle Isole del Canale. Il Met Office, il servizio meterologico britannico, ha fatto sapere che al momento della scomparsa dell’aereo, “c’erano piogge sparse, ma niente di troppo intenso e la velocità dei venti non era eccessiva“.

In questo campionato il 28enne ha collezionato 16 presenze e 13 gol, con la maglia gialloverde, segnando la sua prima tripletta, nel 4-0 contro il Tolosa. Poi la chiamata in Premier League, durante il mercato di gennaio.

In attesa di notizie ufficiali, la gara di Coppa di Francia tra il Nantes e l’Entente SSG, è stata posticipata da mercoledì a domenica.

Il saluto di Sala al suo Nantes

Ieri Sala ha salutato gli ex compagni del Nantes su Twitter, come potete vedere nel post qui sotto.