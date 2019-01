Documenti da richiedere per comprare casa in costruzione

Se stai per comprare una casa in corso di costruzione devi richiedere questi 10 documenti per avviare al meglio le trattative

Per l’acquisto sicuro di una casa in costruzione basta chiedere 10 documenti

Comprare casa in costruzione presenta sicuramente dei vantaggi. Prima di contattare il costruttore e iniziare le trattative è sempre bene affidarsi alla consulenza di esperti nel settore immobiliare che sapranno guidarti correttamente verso l’acquisto, evitando brutte esperienze e spiacevoli sorprese.

Sapranno infatti mediare correttamente in tutti i passaggi necessari per acquistare un immobile in costruzione, come il contratto preliminare di compravendita, il rogito notarile, e controlleranno la garanzia fideiussoria che il costruttore è tenuto a stipulare per tutelare l’acquirente e la polizza decennale postuma che garantisce un risarcimento per i vizi di costruzione che si presentano entro i dieci anni dalla consegna dell’immobile

Un’agenzia che si occupa di vendita di case in costruzione saprà anche ottenere i documenti giusti per l’acquisto. Quali sono?

10 documenti per comprare una casa in corso di costruzione

Una documentazione ufficiale che riguarda l’immobile e la compravendita tutelerà ambo le parti, il costruttore e l’acquirente, da insolvenze, frodi o problemi tecnici. La compravendita di un immobile, soprattutto se si parla di edifici in costruzione, è sempre un passaggio delicato.

Perché comprare casa in corso di costruzione può essere più rischioso che acquistare casa in pronta consegna? In un immobile in corso di costruzione non c’è ancora un bene materiale tangibile, e spesso la trattativa inizia anche prima dell’inizio dei lavori. Il costruttore infatti, può presentare il suo progetto ai possibile acquirenti ben prima di aprire il cantiere. Prima di giungere al termine dei lavori può passare quindi un lasso di tempo considerevole, impossibile da pronosticare con precisione dall’inizio.

Ecco i 10 documenti che devi richiedere prima di comprare una casa in corso di costruzione

Documenti con i dati anagrafici

Documentazione catastale

Copia dell’atto notarile

Documentazione urbanistica

Copia del contratto preliminare di compravendita

Concessione edilizia di prima costruzione

Fotocopie degli assegni

Certificato di agibilità

Attestato di qualificazione energetica

Regolamento condominiale