Fiat – investire in un leader ed averci successo

Da Fiat a Fiat Chrysler Automobiles

Fondata nel luglio del 1899 da Giovanni Agnelli, Fiat era una casa automobilistica italiana. Attraverso i suoi anni attivi, che rappresentano ormai oltre un secolo di storia; La Fiat ha mantenuto il suo status di maggior produttore di automobili in Europa, e la terza a livello globale.

Nell’ottobre 2014, dopo l’unione di Fiat S.p.A e della società americana Chrysler Group LLC, è nata una nuova società: Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Quando è stata lanciata, la società ha reso pubblico il suo ambizioso piano aziendale che ha mostrato il suo interesse ad aumentare le vendite con 7 milioni di unità e portare ricavi a 132 miliardi di euro; oltre a voler diminuire il debito industriale entro la fine del 2018.

Oltre ai due marchi, l’azienda opera attraverso diversi altri potenti marchi, tra cui Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Jeep, Lancia e Ram Trucks. FCA possiede anche le seguenti società controllate: Magneti, Mopar, Marelli, Comau e Teksid; e possiede sei segmenti operativi (APAC, NAFTA, LATAM, MASERATI, EMEA e componenti) e si espande in oltre 140 paesi.

La sua sede legale è stabilita nei Paesi Bassi, mentre le principali sedi finanziarie si trovano a Londra a fini fiscali. FCA è guidata dai membri esecutivi del Consiglio di amministrazione, con John Elkann come presidente e Mike Manley come amministratore delegato.

La Fiat in Borsa

Fiat Chrysler Automobiles è quotata in borsa e può essere quotata alla Borsa Italiana (BIT:FCA), oltre che alla Borsa di New York (NYSE:FCAU). È anche una componente dell’indice del mercato azionario FTSE MIB. Con la ricca e prestigiosa storia di Fiat, non c’è da meravigliarsi come FCA sia oggi una delle aziende più redditizie del settore automobilistico!

Il marchio è stato lanciato con un chiaro piano quinquennale che è stato realizzato con successo. Nel 2017, tutto si è concluso con una nota positiva per l’azienda: $ 133,211 miliardi di entrate, un reddito operativo di $ 7,504 miliardi, $ 115,637 miliardi di attività totali e un patrimonio netto totale di $ 25 miliardi. Più di questo, negli ultimi cinque anni, ha avuto un tasso di crescita degli utili anno su anno positivo di oltre il 20% e il debito (in base al patrimonio netto), è sceso dal 307,3% al 72,2%.

Per quanto buona sia la loro forza finanziaria, ci si aspetta che migliori, specialmente per gli investitori! Gli esperti progettano FCA di avere un tasso di crescita annuale del 9,5% negli utili nei prossimi anni. Inoltre, il payout ratio, che indica la percentuale del reddito netto che sarà pagato in dividendi ad un azionista comune, dovrebbe rimanere coperto dai guadagni e raggiungere il 15% nei due anni. Questa previsione è abbagliante e suggerisce chiaramente che il titolo Fiat rimarrà una scelta lucrosa e sicura negli anni a venire.

Come investire con successo nel capitale Fiat

La compravendita di azioni può essere piuttosto complessa, rendendola una sfida sia per gli investitori principianti che per i professionisti. La stessa regola d’oro si applica al commercio di titoli, come a tutti i tipi di trading: la conoscenza è potere! Il tuo tasso di successo aumenta quando fai un investimento intelligente e informato. Sebbene il mercato possa essere imprevedibile, fai del tuo meglio per essere il più preparato possibile.

Inizia facendo un piano e scegliendo una strategia di trading. Prova questa strategia con un account demo e scopri il tuo stile e le tue preferenze. Un grosso titolo come la Fiat può essere eccitante, soprattutto se si decide di sfruttare la volatilità del mercato e di non investire a lungo termine. La parte difficile è che può essere ugualmente rischioso se le cose vanno in modo inaspettato.

Scegliere il broker giusto è tanto cruciale quanto ottenere la tua dose di informazioni. La qualità e il risultato del tuo investimento dipendono dal broker che scegli.

Con grandi scorte derivano grandi responsabilità – ecco perché è possibile vedere che TradeFw offre servizi di prim’ordine e si posiziona come leader. È registrato e autorizzato ad operare dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), il che significa che il capitale è sicuro ed i tuoi diritti sono protetti da un organismo di regolamentazione; ha la piattaforma più popolare (MT4) e strumenti; offre due tipi di conto per investitori con interessi diversi; e mette un centro educativo stellare a vostra disposizione, così come una squadra di personale addestrato. Potresti pensare che queste cose non abbiano importanza, ma alla fine sono loro a fare la differenza!

Che la Fiat sia un grande magazzino non è più discutibile – è un dato di fatto! FCA è un leader nel mercato azionario. La sua ambizione e le sue conquiste indicano che la società intende rimanere al top per un lungo periodo, il che la rende una delle migliori scelte che un investitore potrebbe fare.