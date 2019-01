Johnson Controls è “IoT Innovator of the Year”

Johnson Controls, leader globale nei prodotti e nelle tecnologie per gli edifici, è stata nominata “Industrial IoT Innovator of the Year” da IoT Breakthrough, istituto indipendente che premia aziende, tecnologie e prodotti di eccellenza nel mercato dell’Internet of Things (IoT).

“È un onore essere premiati come leader nel settore IoT”, dichiara Sudhi Sinha, vice president e general manager Digital Solutions di Johnson Controls. “Se da un lato siamo costantemente al lavoro per migliorare i nostri prodotti e soluzioni al fine di dare impulso all’innovazione, è altrettanto entusiasmante registrare un crescente interesse da parte di aziende che condividono la nostra vision volta a far convergere i mondi fisico e digitale attraverso soluzioni software IoT, basate sui dati”.

Il programma IoT Breakthrough Awards premia innovatori, leader e visionari di tutto il mondo in differenti categorie IoT, tra cui tecnologie in campo industriale e aziendale, smart city e altre ancora. Il programma di quest’anno ha fatto registrare oltre 3.500 nomination a livello globale.

Johnson Controls Digital Solutions opera nel punto di contatto tra dati e business, collaborando con i clienti per ottenere informazioni al fine di rendere gli edifici più smart, incrementare i livelli di efficienza e offrire nuovo valore di business. Dall’utilizzo di dati ricavati dall’ambiente (sistemi dell’edificio e fonti esterne), alla scoperta di informazioni che permettono di risolvere eventuali sfide, la priorità di Johnson Controls Digital Solutions è soprattutto quella di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di business.

“Non solo sopravvivere, ma avere successo dopo 130 anni è già un’impresa. Johnson Controls si distingue inoltre per come riesce a guidare la trasformazione digitale con la propria gamma di soluzioni digitali e IoT per l’industria”, afferma James Johnson, managing director di IoT Innovation. “Congratulazioni a Johnson Controls per i significativi risultati ottenuti nel favorire l’innovazione e l’adozione dell’IoT quest’anno. Non vediamo l’ora di assistere al continuo successo dell’azienda. Siamo lieti di premiare Johnson Controls come uno dei vincitori del premio ‘2019 IoT Breakthrough’”.

Johnson Controls ha attinto alla propria esperienza in HVAC, controllo, gestione energetica, safety e security per favorire la trasformazione digitale dei clienti attraverso una gamma completa di soluzioni e piattaforme. In particolare, i risultati che hanno portato al premio “IoT Innovator of the Year” sono stati:

• Digital Vault – Johnson Controls ha sviluppato e lanciato la piattaforma cloud digitale più avanzata al mondo per l’acquisizione, elaborazione, analisi e gestione di informazioni aziendali relative agli edifici. La piattaforma è utilizzata come base per lo sviluppo di soluzioni che consentano di dare vita alla propria trasformazione digitale.

• Enterprise Management – JEM, il sistema per la gestione di consumi, risorse, occupanti e canoni d’affitto, analizza in modo proattivo i dati dell’edificio a tutti i livelli dell’azienda. Implementata presso oltre 100 clienti con circa 2.000 edifici in cinque continenti nell’ultimo anno, questa piattaforma permette di identificare opportunità di risparmio e incremento di efficienza.

• Connected Converged Security – la più avanzata piattaforma di sicurezza digitale che cambia l’approccio alla security passando da reattivo e investigativo a predittivo e proattivo, sfruttando machine learning e intelligenza artificiale su dati provenienti dai vari sistemi – sicurezza, IT, building – oltre a feed di eventi, meteo e social media. Questa soluzione esegue la ricerca di minacce, ne studia i modelli e su questa base crea scenari di risposta, consentendo ai clienti di migliorare le operazioni di sicurezza e consolidarle a livello globale.

• Connected Equipment and Services – questa soluzione consente ai clienti di migliorare affidabilità e prestazioni dei propri sistemi attraverso machine learning e diagnostica predittiva. È possibile ottenere risparmi ulteriori grazie alla manutenzione basata sulle reali condizioni degli apparati e ai minori costi operativi. Johnson Controls ha connesso oltre 1.600 clienti, 5.000 edifici e 75.000 sistemi attraverso queste piattaforme e soluzioni IoT. Ogni giorno vengono generati, raccolti e analizzati oltre 175 milioni di campioni, con circa 7.000 utenti che beneficiano di queste funzionalità, risparmiando milioni di dollari a livello globale.

• Central Plant Optimization (CPO) – l’unica soluzione al mondo capace di sfruttare i controlli predittivi per ottimizzare i costi legati all’operatività dell’edificio sulla base di previsioni sulle prestazioni di apparati HVAC, esigenze di load dell’edificio, cambiamenti meteo e nel numero di occupanti, accesso a risorse energetiche alternative e altro ancora. Consente di risparmiare in media tra il 10 e il 30 percento sulle operazioni dell’impianto centrale.