La Scuola A-SAFE dà il via al suo primo Campus

A-SAFE – Alta Scuola per l’Apprendimento e la Formazione Esperienziale – apre le sue porte a tutti coloro che vogliono diventare leader efficaci e imparare a gestire al meglio il Cambiamento costante, nella propria vita come nella professione.

La Scuola inaugura la propria offerta formativa con il Campus “La mia Natura…nella Natura”, che si terrà venerdì 1 e sabato 2 febbraio presso il Rifugio Lausen – Velo Veronese, Verona.

Questo primo corso A-SAFE sarà focalizzato sulla sperimentazione della metodologia formativa della Scuola, attraverso la condivisione con i partecipanti di attività a contatto con la Natura, e sulla presentazione dell’Offerta formativa per l’anno 2019/2020.

Le iscrizioni al Campus sono chiuse, ma è possibile partecipare alla Presentazione Ufficiale che si terrà a partire dalle ore 18 di venerdì 1 febbraio presso il Rifugio Lausena (VR). Si allega locandina del corso.

segreteria@a-safe.education

Cos’è A-SAFE

L’Alta Scuola l’Apprendimento e la Formazione Esperienziale è una realtà del tutto innovativa nel panorama nazionale della formazione. A-SAFE è l’unica scuola che, per i propri corsi e percorsi finalizzati alla crescita personale e professionale degli individui, utilizza esclusivamente la formazione esperienziale in contesti immersi nella natura.

Una Scuola che forma e certifica tutti coloro che vogliono diventare leader efficaci, capaci di orientare le professioni nascenti e di sostenere e migliorare il Cambiamento nelle aziende.

A-SAFE propone Master, Corsi e iniziative Esperienziali (Campus, Open Day, Viaggi etc.) mirati ad accrescere le competenze di leadership di imprenditori, manager, allenatori, educatori e, in genere, di tutti i responsabili di piccoli o grandi gruppi di lavoro.

L’offerta didattica dell’Alta Scuola garantisce la rapida acquisizione di competenze e la loro immediata applicazione, per un miglioramento delle performance lavorative e personali.

I percorsi formativi A-SAFE sono realizzati da Maatmox – Esperienze Formative con la collaborazione e il supporto della Direzione Generale del Comitato Scientifico e Didattico composto dai formatori e coach Leonardo Frontani, Sandro Cacciatori e Tommaso Reato.