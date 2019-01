Scafuro: “Ferrari miglior brand al mondo: le aziende italiane investano più in marketing”

“Brand Finance riconosce Ferrari come brand più forte al mondo. La Rossa torna a essere il brand più influente del mondo tra i 500 con maggior valore economico dopo 5 anni scavalcando Rolex e Coca-Cola. I brand italiani in classifica sono sempre molto pochi: quest’anno se ne contano solo nove. Poste si deve accontentare solo del 78 posto in classifica. Questo dipende dal fatto che la Global 500 premia i brand in grado produrre maggiore valore economico assoluto ma anche dalle dimensione medio piccola delle imprese italiane”, dice Omar Scafuro, esperto di economia e finanza internazionale commentando i dati esposti a Davos da Brand Finance, leader mondiale nella valutazione economica dei brand.

“Il problema delle imprese italiane -spiega Scafuro – non è rappresentato solo dalle dimensione medio piccola delle realtà aziendali italiane ma anche dalla difficoltà di fare business e dalla scarsa voglia di rinunciare a parte dell’indipendenza. Inoltre – continua Scafuro – non investono il giusto in una seria strategia di marketing”. “Questa miopia rende, quindi, le imprese italiane poco performanti nell’imporsi sul mercato come brand unico e quindi diverso dai competitor”. “Le eccellenze in Italia ma tantissime imprese sottovalutano l’importanza dell’immagine, troppo spesso associata alla sola pubblicità e poco all’esperienza complessiva dei clienti, per i quali la sola qualità del prodotto non è abbastanza. E’ giunto il tempo di cambiare rotto per ritornare leader mondiali nei settori in cui il made in Italy è il migliore di tutti”, conclude Omar Scafuro.