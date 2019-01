800 chilometri a nuoto in solitaria per attraversare il lago d’acqua dolce più esteso al mondo: BWT supporta lo sportivo estremo Ernst Bromeis in una spettacolare impresa dedicata alla protezione dell’ambiente

BWT ed Ernst Bromeis, lo specialista degli sport estremi, hanno dato il via a una spettacolare campagna per richiamare l’attenzione su una delle risorse più preziose del nostro pianeta. A partire dal mese di luglio Bromeis attraverserà a nuoto il lago Bajkal, in Siberia, per tutta la sua lunghezza. Affidandosi ai soli muscoli, senza alcuna assistenza, coprirà una distanza di 800 chilometri, all’incirca la distanza che separa in linea d’aria Berlino da Venezia. BWT presterà il proprio supporto in qualità di promotore e partner. Obiettivo dell’impresa è accrescere la consapevolezza sul valore dell’acqua potabile. La giornata odierna rappresenta il punto di partenza ufficiale del progetto al Forum economico mondiale di Davos.

L’acqua potabile è preziosa.

