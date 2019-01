C3 fornisce all’Enel una suite di IA per la trasformazione digitale

C3, fornitore di spicco di software IA per accelerare la trasformazione digitale delle imprese, ha annunciato oggi che Enel, la più grande produttrice di elettricità d’Europa in termini di capitalizzazione di mercato e numero di clienti, nonché pioniera per tecnologia di rete di distribuzione, è all’opera con C3 come fornitore di piattaforme big data e applicazioni a copertura dell’intero settore in cui opera.

A seguito di una collaborazione quinquennale pienamente soddisfacente, C3 fornisce all’Enel la suite IA C3, una serie di applicazioni di IA e di analisi rete intelligente, che ha consentito all’Enel in dicembre di schierare il suo Lago dati virtuale unificato sulle aree retail, distribuzione, commercio, rinnovabili e generazione tradizionale. La suite IA di C3 integra, aggrega e offre dati unificati su sistemi ERP, HR, finanziari e operativi, tra cui SAP Hana, Oracle, Siemens, PostGreSQL, MongoDB e Cloudera, per consentire e azionare applicazioni IA della prossima generazione in tutti i settori in cui opera Enel.

“Enel e C3 hanno operato in stretta collaborazione negli ultimi cinque anni per sviluppare e mettere in servizio una grande piattaforma big data in scala idonea alla produzione con applicazioni IA e IoT”, ha detto Thomas M. Siebel, CEO della C3. “La leadership dell’Enel, la sua visione e know-how la collocano al di sopra di molte organizzazioni nel modo in cui sfrutta IA e IoT, l’apprendimento automatico e l’apprendimento profondo, per trasformare i processi operativi e fornire vantaggi a livello azienda e società”.

La suite IA di C3 consente all’Enel di fornire ai suoi sviluppatori, scienziati dei dati e analisti d’impresa una visione comune e sicura di tutti i suoi dati, consentendo loro di collaborare e sviluppare rapidamente le applicazioni IA.

“Attingere alla potenza dell’IA e di IoT è essenziale affinché Enel possa ottenere la propria trasformazione digitale, e permette al contempo il conseguimento di vantaggi epocali per clienti e azionisti”, ha detto Fabio Veronese, responsabile del polo digitale per le infrastrutture e le reti presso Enel. “La collaborazione con C3 ci consente di avvalerci di processi aziendali innovativi, realizzati grazie all’analisi dei big data, scatenando una nuova era di efficienze operative, che rinforzano la nostra posizione di leader nella transizione energetica”.

“Il successo di C3 con Enel è frutto della nostra esperienza nel trattamento di big data, procedure computazionali in cloud su scala industriale, analitica complessa e forse soprattutto le nostre capacità integrate di apprendimento automatico. Questo è stato realizzato grazie all’efficace collaborazione con l’Enel. I risultati di questa joint venture consentono in pieno all’Enel di aggregare grandi volumi di dati in tempo reale e lo sviluppo ed esecuzione delle migliaia di algoritmi necessari ad analizzare quei dati e a generare milioni di previsioni ogni giorno – tutte destinate ad aumentare la velocità e la precisione del processo decisionale operativo di Enel”, ha detto Ed Abbo, presidente e funzionario responsabile delle tecnologie di C3. “Stiamo creando un’infrastruttura analitica avanzata per il futuro digitale di Enel, allo stesso tempo sfruttando i suoi precedenti investimenti nell’infrastruttura dati nell’impresa”.

Informazioni su C3

C3 è un fornitore leader in ambito di software IA per l’accelerazione della trasformazione digitale. C3 fornisce un’ampia e comprovata serie di capacità per lo sviluppo, l’attuazione e il funzionamento di IA, analisi previsionale e applicazioni IoT su grande scala, da 10 a 100 volte più velocemente degli approcci alternativi. Il nucleo dell’offerta C3 è un’architettura IA rivoluzionaria, estensibile e guidata da un modello, che potenzia grandemente la produttività degli scienziati dei dati e degli sviluppatori di applicazioni, mettendo alla prova del tempo le applicazioni sottoposte all’evoluzione IT. La suite IA di C3 è compatibile con applicazioni IA configurabili, precostruite e ad alto valore, per la manutenzione previsionale, la rilevazione truffe, il funzionamento della rete sensori, l’ottimizzazione della catena di fornitura, la gestione dell’energia, la lotta al riciclaggio e il coinvolgimento del cliente. www.C3.ai

