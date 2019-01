CNIM fornirà alla marina francese 14 nuovi mezzi da sbarco anfibi standard (EDA-S)

CNIM – in partnership con Socarenam, Mauric e CNN MCO – si è aggiudicata il contratto per sostituzione dei mezzi da sbarco della marina francese. Nel corso di un periodo di 10 anni saranno costruiti 14 nuovi mezzi da sbarco anfibi standard (EDA-S). Questo contratto riafferma la posizione di CNIM come uno dei partner più importanti della marina francese e uno dei leader europei nell’area delle operazioni anfibie, che fornisce l’innovativo naviglio complementare: EDA-S e EDA-R (già in servizio nella marina francese, designato da CNIM).

Il naviglio di prossima generazione progettato da CNIM

