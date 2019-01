Corsair Infrastructure Partners annuncia una transazione relativa a DP World Australia

Il fondo di investimento Gateway, gestito da CIP, cede le quote detenute in DPWA a DP World e a nuovi fondi di investimento, sempre gestiti da Corsair Infrastructure Partners

Corsair Infrastructure Partners (“CIP”), l’attività globale di investimento infrastrutturale di Corsair Capital (“Corsair”), ha oggi annunciato che Gateway Infrastructure Investments (“Gateway”), un fondo di investimento gestito da CIP e da numerosi altri investitori finanziari, ha concluso un accordo per la vendita dell’intera quota azionaria detenuta in DP World Australia (Holding) Pty Ltd (“DPWA”) a DP World e a nuovi fondi di investimento gestiti da CIP. Il perfezionamento della transazione è soggetto alle autorizzazioni di legge.

DP World, la capogruppo originale di DPWA, a seguito di questa transazione disporrà della quota di maggioranza nella società e di un sostanziale investimento di minoranza da parte dei fondi gestiti da CIP.

