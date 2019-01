FLIR lancia il monocolo termico Scion per i professionisti del settore della sicurezza pubblica

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha annunciato oggi il lancio del monocolo termico professionale (professional thermal monocular, PTM) FLIR Scion™ per i professionisti del settore della sicurezza pubblica. Il PTM Scion è alimentato dal core termico ad alte prestazioni Boson® di FLIR a garanzia di una migliore qualità delle immagini e offre la connettività con FLIR TruWITNESS® per permettere lo streaming di video a immagini termiche criptati in tempo reale per dotare i professionisti di una maggiore consapevolezza situazionale.

Il resistente PTM Scion è dotato del core per immagini termiche più avanzato di FLIR che permette agli utenti di rilevare velocemente oggetti con maggiore dettaglio e offre visibilità in condizioni in cui scarseggia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.